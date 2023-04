Robert Lewandowski mit Warnung für Thomas Tuchel

Im Interview mit der Sport Bild gratulierte Lewandowski den Münchenern zunächst zur Verpflichtung von Thomas Tuchel (49). "Tuchel kann Bayern viele Titel bringen, in dieser Saison genauso wie in der Zukunft", urteilte der Mittelstürmer.

Doch selbst in Erfolgszeiten kann der Trainerstuhl beim FC Bayern schnell zum Schleudersitz werden, wie Lewandowski am Beispiel von Hansi Flick (58) aufführte und damit eine indirekte Warnung an Thomas Tuchel aussprach. "Bei ihm war alles super, wir haben Top-Leistungen gezeigt und Titel geholt – und er war am Ende auch weg."

Flick gewann mit dem Team in anderthalb Jahren sieben Trophäen. Im Sommer 2021 verließ der heutige Bundestrainer den FC Bayern dennoch. "Das war aus meiner Sicht ein bisschen komisch, schwer nachvollziehbar", urteilt Lewy.