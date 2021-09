FC Bayern : Robert Lewandowski nennt seine speziellen Karriere-Momente

"Es gab viele Momente", blickt der Nationalstürmer im Interview mit Bundesliga.com auf die bisherigen Jahre seiner Profilaufbahn zurück. "Als ich in der Champions League vier Tore gegen Real Madrid erzielt habe, dann fünf Tore in neun Minuten."

Das gerade erreichte sei in der Gegenwart immer etwas Besonderes, genauso wie der Erfolg mit der Mannschaft, erklärt der Stürmer des FC Bayern und fügt an: "Ich weiß, was es heißt, dass ich aus einer sogenannten kleineren Nation komme, in der es nicht so viele Spieler auf dem höchsten Niveau gibt". Daher habe er härter arbeiten müssen als Spieler aus größeren Fußballnationen.