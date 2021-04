FC Bayern : Robert Lewandowski: Offerte flattert ein – Tausch mit Barça?

Wie SKY DEUTSCHLAND in Erfahrung gebracht haben will, gebe es "mehrere Topklubs in Europa", die konkretes Interesse an Robert Lewandowski zeigen und hinterlegt haben. "Es gab sogar schon eine offizielle Anfrage an den FC Bayern", so Reporter Max Bielefeld.

In der Chefetage soll besprochen worden sein, dass man sich mit dem Angebot nicht auseinandersetzen werde. Lewandowskis Arbeitspapier an der Säbener Straße ist noch bis 2023 gültig. Ohne Ausstiegsklausel.

Lewandowski hatte jüngst Bereitschaft zu einer Vertragsverlängerung angedeutet. "Mein Vertrag beim FC Bayern läuft noch zwei Jahre, aber ich glaube, das kann man weiterdenken", sagte der Pole.