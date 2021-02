IFFHS-Awards : Robert Lewandowski sahnt doppelt ab - auch Manuel Neuer erhält Award

Die International Federation of Football History & Statistics gab am Mittwoch in verschiedenen Kategorien ihre Auszeichnungen bekannt. Alles in den Schatten stellte einmal mehr der FC Bayern.

Der amtierende Triple-Sieger wurde von der in Zürich ansässigen internationalen Vereinigung von Fußballstatistikern zum besten Klub der Welt im Jahr 2020 ausgezeichnet, der FC Bayern führt das Klubranking souverän an. Außerdem wurden eine Reihe von Spielern mit Einzeltrophäen bedacht.