Bundesliga Robert Lewandowski über Barça-Wechsel: "Von mehreren Faktoren abhängig"

Das Formel-1-Rennen in Monaco war am Wochenende ein place to be. Robert Lewandowski schaute sich ebenfalls bei der besten Rennsportklasse der Welt um und wurde dort zu seiner Zukunft befragt.

Dass Robert Lewandowski einen Wechsel zum FC Barcelona noch in diesem Sommer als Wunschoption auserkoren hat, ist inzwischen ein offenes Geheimnis. Und dennoch ist keineswegs in trockenen Tüchern, dass eine Veränderung in die katalanische Metropole überhaupt durchführbar ist.

"Ein Wechsel zu Barça? Das hängt von mehreren Faktoren ab. Ich denke, meine Situation ist klar und es hat keinen Sinn, darüber zu reden", äußerte sich Lewandowski in Monte Carlo gegenüber dem polnischen Eleven Sports. "Es ist schwer zu sagen, dass ich nächste Saison für den FC Bayern spielen werde."

Dem deutschen Rekordmeister würde der 33-Jährige am liebsten in den kommenden Wochen den Rücken zudrehen. Das hat Lewandowski in die Münchner Vereinsführung hinein so kommuniziert. Die Freigabe für den Blockbusterdeal hat der amtierende Weltfußballer aber (noch) nicht erhalten.