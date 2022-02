FC Bayern : Robert Lewandowski: Gefährdet Hasan Salihamidzic die geplante Verlängerung?

Der FC Bayern München will in den nächsten Wochen mit weiteren Leistungsträgern wie Manuel Neuer und Robert Lewandowski über Vertragsverlängerungen sprechen. Bei Letztgenanntem erschwert eine einzige Person wohl den Erfolg dieses Unterfangens.

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft im Sommer 2023 aus. Der deutsche Rekordmeister muss mit dem Polen also zeitnah verlängern, wenn sich die Wege nach der Saison durch einen teuren Verkauf nicht trennen sollen. Vom großen Bemühen um seine Person scheint der Spieler selbst bislang übrigens nur wenig mitbekommen zu haben.

Pini Zahavi ist seit fast genau drei Jahren der Berater des Angreifers und ein alter Hase im Fußballgeschäft. Der 78-Jährige gilt als äußerst unbequem, weshalb er in der Branche von den Spielern bewundert und von den Vereinen am liebsten gemieden wird. Die Bayern müssen sich in den nächsten Wochen jedoch intensiv mit Zahavi auseinandersetzen.

Erinnerungen an die Verhandlungen mit David Alaba werden wach

Das Taktieren rund um die Vertragsverlängerung Lewandowskis erinnert stark an die Verhandlungen mit David Alaba aus dem letzten Jahr. Der Österreicher stand einer Verlängerung in München ebenfalls positiv gegenüber, erzielte mit dem Klub jedoch keine Einigung und wechselte vor der Saison ablösefrei zu Real Madrid. Ein ähnliches Szenario will der FCB im Fall von Lewandowski verhindern.

Wie bei Alaba könnte auch in Lewys Situation Berater Zahavi das Zünglein an der Waage darstellen. Nach Informationen von Sport1 ist Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht gut auf den Agenten zu sprechen und lehnte es deshalb ab, einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Sollte der Funktionär in diesem Frühjahr nicht über seinen Schatten springen, könnte Zahavi die knapper werdende Zeit als zusätzliches Druckmittel im Vertragspoker verwenden.