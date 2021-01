FC Bayern : Robert Lewandowski und sein "besonderes" Gespräch mit Cristiano Ronaldo

Bei den Globe Soccer Awards in Dubai standen mit Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo zwei der momentan besten Fußballer der Welt auf der Bühne. Der Ausnahmespieler des FC Bayern erzählt nun, was in ihrem Gespräch Thema war.

In 2020/21 knüpft er nahtlos an seine Fabelform an und traf in 14 Meisterschaftsspielen überragende 20-mal. Lewandowskis Torkonto wird durch drei Treffer in der Champions League weiter angehoben. An seinem momentanen Leben will der Volksheld Polens nichts ändern – weder privat noch der Arbeit betreffend.

So kokettiert Lewandowski sogar mit einem Karriereende im Bayern-Trikot: "Ich fühle mich beim FC Bayern sehr gut, ich denke nicht über einen Wechsel oder eine Veränderung in meinem Leben nach."