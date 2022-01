FC Bayern : Robert Lewandowski: Verlängerung beim FC Bayern oder Abgang im Sommer

Zum zweiten Mal in Folge ist Robert Lewandowski zum besten Fußballer der Welt ausgezeichnet worden. Das bringt den Superstar des FC Bayern in eine gute Verhandlungsposition.

Nach aktuellem Stand ist Robert Lewandowski noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Die Gegebenheiten verlangen also vom deutschen Rekordmeister, dass der Superstar entweder verlängert oder man gemeinsam ins letzte Vertragsjahr geht. Letzteres trifft bei einer solchen Qualität nur in den seltensten Fällen zu.

Wie die Sport Bild berichtet, wollen die involvierten Parteien daher in den kommenden Monaten eine Einigung bezüglich Lewandowskis Zukunft finden. Grundsätzlich will der Bundesliga-Abonnementchampion die Zusammenarbeit ausweiten. Sollte das nicht gelingen, wird ein Abgang noch in diesem Sommer erwirkt.