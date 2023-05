Robert Lewandowski zum Bundesliga-Meisterrennen: "Bin immer für den FC Bayern"

Durchaus ein Affront gegenüber dem BVB, der Lewandowski 2010 aus seiner Heimat Polen nach Deutschland holte und so überhaupt erst die Weltkarriere des heutigen Superstars ermöglichte. Die lange Verbundenheit zum jeweiligen Verein ist hier entscheidend – während Lewandowski vier Jahre für den BVB spielte, war er bei den Bayern doppelt so lange aktiv.

"Ich habe gehört, dass viele Leute in Europa sagen, es wäre besser für die Liga, wenn Dortmund Meister wird", wird Lewandowski bei ran zitiert. "Aber ich bin immer für Bayern und drücke den Jungs die Daumen, dass sie den Titel holen und zeigen, dass sie die Besten sind. Die letzten drei Spieltage werden in jedem Fall sehr spannend."

Der FC Bayern hat im Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga einen prominenten Unterstützer. Ex-Torgarant Robert Lewandowski, der in der bayrischen Landeshauptstadt schmerzlich vermisst wird, hält statt zum BVB zu seinem anderen deutschen ehemaligen Verein.

Auf die Frage, dass er in München schmerzlich vermisst werde, antwortet Lewandowski: "Alles, was ich bei Bayern München erlebt und erreicht habe, bleibt in meiner Erinnerung. Und ich werde immer dankbar zurückdenken an meine Zeit bei Bayern und auch privat in München."

Drei Spieltage vor Schluss liegt der Vorsprung des FC Bayern auf den BVB bei gerade mal einem Punkt. So spannend war es schon lange nicht mehr, was schlicht auch damit zu tun hat, dass dem FCB Lewandowskis Tore fehlen.

