Ronald Koeman packt aus: Pedri wäre fast zum FC Bayern gewechselt

Der Niederländer war von August 2020 bis Oktober 2021 etwas mehr als ein Jahr Trainer in Barcelona. Obwohl er Pedri nach eigener Aussage nicht gut kannte, hatte Koeman schnell beschlossen, keinen Transfer in den deutschen Süden zulassen zu wollen.

"Ich habe ihnen gesagt, dass er bleibt, dass er bald in der ersten Mannschaft spielen wird, und so war es dann auch", blockte Koeman einen Transfer ab. "Er ist ein Spieler, der mich am meisten überrascht hat, denn vom ersten Tag an war er schon auf einem höheren Niveau als seinem Alter entsprechend, im Training war er beeindruckend."

Pedri war 2019 für 17,5 Millionen Euro von UD Las Palmas zu Barça gewechselt, spielte erst noch ein Jahr auf Leihbasis auf den Kanaren und startete dann im Camp Nou durch. Die Blaugrana setzen seitdem fest auf den Mittelfeldspieler, der zudem auf 18 Spiele für die spanische Nationalmannschaft kommt.

