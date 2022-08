Salihamidzic klärt auf Erling Haaland und CR7: Das war an den Bayern-Gerüchten wirklich dran

Der FC Bayern erzielte in seinen ersten vier Pflichtspielen sagenhafte 20 Tore. An Offensivpower mangelt es demnach absolut nicht. Dennoch wurden in diesem Sommer an der Isar die Namen Cristiano Ronaldo (37) und Erling Haaland (22) gehandelt. Alles nur Spekulation?