FC Bayern : "Stachel saß tief": Rummenigge über die Anfänge der Bayern-Dominanz

In den letzten neun Jahren gewannen die Bayern jeden Meistertitel. Dass sich daran in dieser Saison etwas ändert, darf stark bezweifelt werden. Die Verantwortlichen des Erfolgs zählen im dazu angefertigten kicker-Report die Gründe für die Vorherrschaft der Münchener auf.

In der Champions League wurde darüber hinaus das "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea verloren. "Der Verein befand sich in einer Krisensituation und wir mussten handeln", erinnert sich der langjährige Vorstandsvorsitzende.

"Der Sommer 2012 war entscheidend, der Stachel saß tief (nach drei zweiten Plätzen, Anm. d. Red.)", konstatiert Karl-Heinz Rummenigge. Im Pokal und in der Meisterschaft musste man sich Borussia Dortmund geschlagen geben.

Der langjährige Manager und Ehrenpräsident hob die wirtschaftlich pragmatische Vorgehensweise hervor: "Dazu kam der Mut, auch dann Geld in die Hand zu nehmen, wenn es mal nicht so lief."

Lothar Matthäus, siebenmaliger Meister mit den Bayern, machte im kicker auch die Konkurrenz des FCB für die nationale Eintönigkeit verantwortlich. "Würden Dortmund und Leipzig so gut arbeiten wie Mainz und Freiburg, dann hätten sie eine Chance", ist sich der TV-Experte sicher. "Geld allein ist es nicht." In naher Zukunft sieht Matthäus deshalb keinen anderen Verein an der Spitze der Bundesliga stehen.