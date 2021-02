FC Bayern : Rummenigge und Bierhoff: Privatfehde geht in die nächste Runde

Zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Bierhoff wiegt es schon seit Tagen wieder hin und her. Am Montag reagierte der Vorstandschef des FC Bayern auf Bierhoffs gesamtdeutsche Kritik an der Nachwuchsarbeit sowie dem DFB-Werben um Hansi Flick.

Die öffentlich ausgetragene Privatfehde zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Bierhoff ging am Montag in die nächste Runde. Der Vorstandschef des FC Bayern teilte erneut gegen den DFB-Nationalmannschaftsdirektor aus.

"Ich habe überhaupt kein Problem mit Oliver, aber ich finde es nicht gerade gut, dass er in diversen Interviews die aus seiner Sicht schlechte Nachwuchsarbeit auch den Bundesligaklubs in die Schuhe schiebt", zürnte Rummenigge am Montag bei BILD LIVE.

Rummenigges Grund: Bierhoff kritisierte die Klubs im Gespräch mit der SPORT BILD für ihre fehlende Bereitschaft, Veränderungen in der Nachwuchsarbeit anzustoßen und rügte, in Zukunft weniger Toptalente zu haben. Außerdem brachte Bierhoff erneut den Namen Hansi Flick als zukünftigen Bundestrainer ins Gespräch, was Rummenigge missfällt.