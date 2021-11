FC Bayern : David Alaba: Rummenigge vermisst den Ex-Organisator der Bayern-Abwehr

"Was auffällt, ist, dass sie speziell in der Innenverteidigung nicht die Stabilität haben", analysierte Karl-Heinz-Rummenigge die Auswärtspleite in Augsburg in der Sendung Sky90 und betrieb sogleich Ursachenforschung. "Vielleicht fehlt der Organisator. David Alaba war ein wichtiger Mann, auch in der Kabine."

Trotz seines guten Standings innerhalb der Mannschaft und seiner ordnenden Funktion auf dem Platz haben die Verantwortlichen des FCB Alaba im Sommer ablösefrei zu Real Madrid gehen lassen. Die angeblich übertriebenen Forderungen des Österreichers scheinen im Nachhinein ihre Berechtigung gehabt zu haben.