Ryan Gravenberch: Bayern will im Poker mit Ajax nicht mehr erhöhen

Bayern München und Ajax Amsterdam liegen in den Verhandlungen um einen Sommer-Transfer von Ryan Gravenberch weiter ein gutes Stück auseinander. Nach Informationen der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf bietet der FCB 17 Millionen Euro Ablöse.

Die Bayern und Ajax liegen also noch ganze 7 Millionen Euro auseinander. Und laut Telegraaf haben die Verantwortlichen von der Säbener Straße Ajax mitgeteilt, dass man ihre Offerte für Gravenberch nicht mehr erhöhen werde. Nun ist Ajax am Zug. Den Niederländern droht ein ablösefreier Abschied ihres Eigengewächs zum Sommer 2023, denn Gravenberch will seinen Vertrag nicht verlängern.