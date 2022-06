FC Bayern Ryan Gravenberch: Vater erklärt Bayern-Wechsel und teilt gegen Europas Elite aus

Am Montag verkündete der FC Bayern seinen zweiten Neuzugang für die Saison 2022/2023. Ryan Gravenberch kommt für 18,5 Mio. Euro von Ajax Amsterdam. Wieso der Mittelfeldmann fortan in München aufläuft, verriet dessen Vater.

In der Schaltzentrale des FC Bayern wird der Ajax-Neuzugang dennoch schwer für seine Einsatzzeiten schuften müssen. Mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka besetzen zwei absolute Stammkräfte die Positionen vor der Abwehr. Marcel Sabitzer bekam in der abgelaufenen Saison zu spüren, wie hart es als Mittelfeldspieler ist, an den beiden Nationalspielern vorbeizukommen. Zumal mit Jamal Musiala ein weiterer Hochkaräter im Kader steht, der in der Zentrale auflaufen kann.