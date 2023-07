Marcel Sabitzer will den Bayern mit Borussia Dortmund ein Bein stellen

Marcel Sabitzer (29) verlässt die Bayern in Richtung Dortmund - Foto: / Getty Images

Nach zwei Jahren zieht es Marcel Sabitzer (29) weg vom FC Bayern. Er wechselt zum Vizemeister aus Dortmund. Mit seiner Spielzeit und einigen Vorkommnissen war der Österreicher in seiner Zeit in München nicht zufrieden.

Im Sommer 2021 schnappten sich die Bayern den 29-jährigen österreichischen Nationalspieler für 15 Millionen Euro von RB Leipzig und setzten sich dabei gegen große Konkurrenz durch. Jedoch schaffte es Sabitzer in den vergangenen zwei Jahren nicht, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Im Winter der vergangenen Saison wurde er nach England zu Manchester United verliehen.

Trotz ansprechender Leistungen zog der englische Rekordmeister die Kaufoption nicht, beim deutschen Meister spielte Sabitzer in den Planungen für die Saison 2023/24 keine große Rolle. Aus diesem Grund entschied sich der Österreicher für einen Transfer und wechselt für 19 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Dem BVB will er im Kampf um die Meisterschaft helfen.

Sabitzer will die Zeit beim FCB nicht missen

Trotz der sportlich unzufriedenstellend verlaufenden Zeit war es für Sabitzer ein "Kindheitstraum" beim FC Bayern zu spielen. Die zwei Jahren in München haben Sabitzer geprägt: "Ich will die Zeit nicht missen. Ich bin durch Bayern München zu Manchester United und jetzt zum BVB gekommen", so der Routinier.