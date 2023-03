Sadio Mane glaubt an Transfer von Harry Kane zum FC Bayern: "Niemand sagt 'Nein' zur Bundesliga"

Harry Kane gilt als Wunschkandidat des FC Bayern. Inzwischen ist der Transfer wegen verschiedener Gründe in weite Ferne gerückt. Sadio Mane legt dem Weltklassestürmer einen Wechsel in die Bundesliga dringend ans Herz.

Die Führung des FC Bayern müsste eigentlich nur Sadio Mane drauf ansetzen, um Harry Kane von einer Veränderung an die Säbener Straße zu überzeugen.

"Die Liga hier ist sehr eng, ausgeglichen. Schauen Sie sich an, wie eng es an der Spitze zugeht. Dazu die Stimmung in den Stadien: Wieso sollte jemand 'Nein' zur Bundesliga sagen? Das würde mich überraschen", schwärmt Mane in der Sport Bild vom deutschen Fußballoberhaus.

Ganz so einfach ist es natürlich nicht. In der Causa Kane spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Mitunter die extrem hohe Ablöse, wohl weit im dreistelligen Millionenbereich, sowie Kanes tiefe Verbindung zu seinem Herzensklub Tottenham Hotspur.