FC Bayern Sadio Mane: Julian Nagelsmann nahm Schlüsselrolle beim Transfer ein

Bei der Präsentation von Sadio Mane am gestrigen Mittwoch standen neben dem Neuzugang vor allem Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn im Vordergrund. Trainer Julian Nagelsmann hielt sich bedeckt, obwohl er maßgeblichen Anteil an der Verpflichtung hatte.

Nagelsmann scheint seine Sache im Beisein von Hasan Salihamidzic gut gemacht zu haben. "Ich habe mich gleich in diesem Projekt gesehen. Ich habe nicht zweimal nachdenken müssen", erklärte Mane.

Der 34-Jährige war womöglich das Zünglein an der Waage, wie Mane bei der seiner Vorstellung andeutete. "Wir haben uns getroffen, das war sehr wichtig für mich, ihn kennenzulernen und das Projekt kennenzulernen", berichtet der 30-Jährige.

Die Qualitätsdichte beim deutschen Rekordmeister stimmt den Afrika-Cup-Gewinner außerdem zuversichtlich für die kommenden Aufgaben.: "Es gibt keinen Zweifel, dass das eine der besten Mannschaften der Welt ist. Dass ich jetzt hier bin, ist großartig."

Am 8. Juli startet der FC Bayern in die Saisonvorbereitung. Julian Nagelsmann kann dann damit beginnen, die Neuzugänge Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui (beide zuvor bei Ajax Amsterdam) und Sadio Mane in sein Team zu integrieren, um den Vorschusslorbeeren gerecht zu werden.