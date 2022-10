Sadio Mane nennt seinen Favoriten für den Ballon d'Or

"Ehrlich gesagt denke ich, dass Karim Benzema es verdient hätte", sagte der senegalesischen Angreifer des FC Bayern der Sporttageszeitung L'Equipe. "Er hat eine tolle Saison mit Real gespielt, die Champions League gewonnen. Meiner Meinung nach hätte er es komplett verdient. Ich würde mich für ihn freuen."

Benzema steht ebenso wie Mane in der Endauswahl der Kandidaten. Der 30-Jährige gewann mit seinem Heimatland den Afrika-Cup, mit seinem Ex-Verein FC Liverpool den FA Cup und den englischen Ligapokal, scheiterte zudem nur knapp im Finale der Königsklasse an Real und in der Liga an Manchester City.

Mane hätte überhaupt keine Probleme damit, Benzema den Sieg beim Ballon d'Or zu überlassen." Der Gewinn des Afrika Cups war eine Riesensache für mich und das ganze Land. Ich bin überglücklich, den ersten Titel für mein Land gewonnen zu haben, aber ich denke Karim verdient den Ballon d'Or. Das meine ich aufrichtig."