Privatkoch zurückgelassen Sadio Mane muss bei den Bayern gravierende Veränderungen in Kauf nehmen

Der Transfer zum FC Bayern bedeutet für Sadio Mane nach sechs Jahren beim FC Liverpool eine große Umstellung. Auf dem Speiseplan muss der Neuzugang ebenfalls gravierende Veränderungen in Kauf nehmen, da sein Privatkoch nicht mit an die Isar wechselt.

Sadio Mane gilt wie Robert Lewandowski als Vorzeigeprofi, der schon bei der Ernährung nach Perfektion strebt. In Liverpool sorgte ein eigener Koch dafür, dass der Stürmer mit allen nötigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt ist.

"Sein Name ist Damien und er kommt ursprünglich aus Polen, lebt aber seit vielen Jahren mit seiner Familie in Großbritannien", verriet Mane einst in einem Interview.

Damien sieht seine Zukunft weiterhin auf der Insel, weshalb sein langjähriger Klient ab sofort selbst zum Kochlöffel greifen muss. "Ich suche mir jetzt erst einmal ein Haus und vielleicht kann ich ja doch noch lernen, wie man sich etwas Gesundes zubereitet", gab Mane der Sport Bild einen Einblick in seine Prioritätenliste.