Sadio Mane: Schicksal beim FC Bayern "schockiert" United-Ikone

Sadio Mane (31) ist durch seinen Wechsel zum FC Bayern regelrecht abgestürzt. Der Neuzugang enttäuschte bislang auf allen Ebenen. In München rechnete gewiss niemand mit einer solchen Entwicklung. Gary Neville (48) erging es da im Übrigen nicht anders.

Mane, der angepriesene Königstransfer des FC Bayern, kann nach 38 Saisonspielen gerade einmal 12 Treffer und sechs Assists vorweisen. Eine magere Ausbeute, die nicht nur hierzulande für Fassungslosigkeit sorgt.

Gary Neville erklärte bei Sky UK, dass er regelrecht "schockiert" darüber sei, "dass Sadio Mane in München nie angekommen ist." Die Vereinsikone von Manchester United zeigte sich so überrascht, weil Mane zuvor in England zu den Ausnahmekönnern zählte.

"Er war einer der besten Premier-League-Spieler, die wir in den letzten sechs Jahren gesehen haben", sagte der TV-Experte. "Ich kann einfach nicht glauben, dass dieser Transfer gar nicht funktioniert hat."