"Keine Überraschung": Sadio Mane ahnte Probleme

"Der Wechsel von einem Verein zum anderen ist nicht einfach", erklärte Mane gegenüber uefa.com. "Ich habe acht sehr schöne Jahre in England verbracht, sechs Jahre in Liverpool (nach) zwei in Southampton und jetzt bin ich in einem neuen Land. Es ist nicht einfach, weil sich alles so plötzlich ändert: Menschen, Training, alles."

Dieses Problem trifft den Angreifer allerdings nicht unerwartet, wie er weiter ausführt. "Ich muss mich anpassen. Ich wusste das und es war keine Überraschung." Die Umgebung beim FC Bayern hilft Mane aber bei der Integration. "Die Leute hier sind gastfreundlich und echte Spieler. Die Leute im Verein sind großartig, also bin ich sehr glücklich."

Nachdem der Senegalese in sechs aufeinander folgenden Partien nicht mehr getroffen hatte, wuchs die Kritik an ihm und Coach Julian Nagelsmann (35), der seinen Neuzugang angeblich nicht einzusetzen wusste.