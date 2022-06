Bundesliga Sadio Mane: Senegal-Trainer empfiehlt Wechsel zum FC Bayern

Mit den ersten beiden Angeboten für Sadio Mane soll der FC Bayern beim FC Liverpool abgeblitzt sein. Für den senegalesischen Nationaltrainer Aliou Cisse gibt es in diesem Zusammenhang keine zwei Meinungen: Sein Superstar muss unbedingt die Chance wahrnehmen und zu den Bayern wechseln.

Zweimal war Sadio Mane nach einer kräftezehrenden Saison noch für sein Heimatland Senegal unterwegs. In den vergangenen Tagen überragte der Ausnahmekönner des FC Liverpool einmal mehr, schnürte beim 3:1 gegen Benin einen Dreierpack und erzielte beim 1:0 in Ruanda den entscheidenden Treffer.

Im Rahmen der Partien mit dem Senegal meldete sich zunächst Mane mit einem etwas verwirrenden Statement zu Wort. Auch sein Nationaltrainer Aliou Cisse spricht über die Situation des Volkshelden, wird dabei aber etwas deutlicher.

"Ich habe von Sadio und den Bayern gehört. Für mich ist das ein Verein, der zu ihm passt. Bayern steht für Intensität und Pressingfußball mit einem deutschen Trainer", erklärt Cisse laut Senego.com. "Sadio hat in Salzburg gespielt, in einem angrenzenden Land. Das bedeutet, dass er sich nicht auf unbekanntes Terrain begibt. Für mich ist der Verein, bei dem er sich am wohlsten fühlen wird, der FC Bayern."