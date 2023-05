Sadio Mane: Wechsel zu diesem Topklub kommt für den Bayern-Star nicht infrage

Sadio Mane: FC Bayern hofft auf Interesse aus der Premier League

Einer der Klubs, die in den vergangenen Wochen Mane in Verbindung gebracht wurde, entspricht offenbar nicht dem Gusto des Afrikaners. Laut Falk ist ein Wechsel zu Newcastle United für Mane kein Thema. Die Bayern zahlten vor einem Jahr etwas mehr als 30 Millionen Euro.

Was den Flügelstürmer an den Magpies stört, wird derweil nicht ersichtlich. Im Gegensatz zu Chelsea, das in der kommenden Saison nicht an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen wird, kann Newcastle mit der Teilnahme an der Champions League das sportlich wesentlich attraktivere Paket bieten.

Das Brisante: Die Sport Bild berichtete erst vergangene Woche, dass der FC Bayern durchaus Zweifel daran hatte, Mane wegen seiner technischen Defizite überhaupt an Bord zu holen. Wegen Manes Gier und Willen auf Tore sollen diese allerdings hinten angestellt worden sein.