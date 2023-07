"Sadio Mane bleibt bei Bayern, das ist sicher"

Sadio Mane will den FC Bayern nicht verlassen - Foto: / Getty Images

Im letzten Jahr ist Sadio Mane (31) als gefeiertes Idol zum FC Bayern gewechselt. Dieses Image hatte sich bis zum Ende der Saison fast vollständig gewandelt. Da der Angreifer sowohl sportlich als auch menschlich enttäuschte, gilt er in diesem Sommer für viele Experten als Verkaufskandidat numero uno. Der Betroffene teilt diese Ansicht hingegen überhaupt nicht.

Mane unterzeichnete im letzten Jahr einen Dreijahresvertrag in München. Obwohl ihm in seiner Debütsaison nur wenig gelang, ist der Linksaußen weiterhin bestrebt, diesen Kontrakt vorerst zu erfüllen.

"Ja, so Gott will. Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren", sagte Mane dem senegalesischen Fernsehsender 2sTV. Dass er in seiner Debütsaison lediglich zwölf Tore erzielte, schreit allerdings auch für Stürmer nach einer Steigerung.

"Es war eine sehr komplizierte Saison, aber das passiert. Das war keine Überraschung für mich. Ich habe erwartet, dass es ein bisschen kompliziert werden würde. Das ist normal", zeigte sich Mane trotz seiner mageren Ausbeute entspannt.