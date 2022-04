FC Bayern : Salah-Erbe: Serge Gnabry taucht auf Liverpool-Radar auf

Wie das Onlineportal Goal in Erfahrung gebracht haben will, zeigt der Klub von Coach Jürgen Klopp Interesse an dem deutschen Nationalspieler. An der Anfield Road wird der Flügelstürmer als potentieller Ersatz für Mohamed Salah gehandelt.

Der Vertrag des ägyptischen Nationalspielers in Liverpool läuft in 15 Monaten aus. Verhandlungen über eine Verlängerung laufen, konnten bisher aber noch nicht abgeschlossen werden. Salah soll mit einem Wechsel nach Spanien liebäugeln.

