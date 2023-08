Schalke, Gladbach & Co. ausgestochen: FC Bayern verliert Toptalent an Galatasaray

Der FC Bayern verliert wohl ein weiteres großes Talent aus seinem eigenen Nachwuchs an einen europäischen Konkurrenten. Der FC Schalke 04 und Gladbach signalisierten in der Vergangenheit ebenfalls Interesse.

Eyüp Aydin wird den FC Bayern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlassen. Wie unter anderem die türkische Zeitung Fanatik berichtet, steht der Wechsel des 19-Jährigen zu Galatasaray unmittelbar vor dem Abschluss.

Eyüp Aydin bei Galatasaray ein Spieler für die Zukunft

In Istanbul sieht man den Transfer als Investition für die Zukunft an, die Verhandlungen über einen potenziellen Transfer laufen schon seit einiger Zeit. Aydin sei sehr an einer Veränderung hin zu Galatasaray interessiert.

Was den Mittelfeldspieler für türkische Klubs besonders interessant macht, ist seine doppelte Staatsbürgerschaft. Aydin ist zwar im deutschen Heidenheim geboren, besitzt aber gleichzeitig einen türkischen Pass.

Schalke, Gladbach und Co. gehen bei Eyüp Aydin leer aus

Aydin war lange Zeit auf dem deutschen Markt sehr gefragt. Der FC Schalke 04, der 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach sind in der Vergangenheit mit einem möglichen Transfer in Verbindung gebracht worden.

