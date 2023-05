Schlecht für den FC Bayern: Erik ten Hag fordert dringend neuen United-Stürmer

Die Verpflichtung von Wout Weghorst hat für Manchester United nicht die erhoffte Wirkung erzielt. Eine neue Kraft für den zentralen Sturm soll das in der kommenden Saison bereinigen. Erik ten Hag macht öffentlich Druck, was bis zum FC Bayern nachgehallt haben dürfte.

Gar nicht auszumachen, wenn Manchester United in dieser Saison einen "echten" Torjäger gehabt hätte, der auch nur annähernd auf dem Niveau von Marcus Rashford performt. Haben die Red Devils aber nicht, wollen sie dafür aber für die neue Saison.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir während der gesamten Saison einen Mangel an Neunern hatten", weiß United-Trainer Erik ten Hag um die Problematik. "Zuerst hatten wir den Ausfall von Ronaldo, dann war Anthony Martial oft nicht verfügbar, Jadon Sancho war oft nicht verfügbar, dann hat man einen Mangel an Spielern in der ersten Reihe. Mit weniger Spielern müssen wir viele Spiele bestreiten, also brauchen wir definitiv Spieler, die den Kader verstärken."

Als so einer war zunächst Wout Weghorst angedacht. Der Niederländer konnte aber nicht seine volle Wirkung entfalten und kommt in 25 Spielen in allen Wettbewerben erst auf zwei Tore. Die Festverpflichtung des vom FC Burnley geliehenen Stürmers scheint daher nicht wirklich realistisch.