FC Bayern Lewandowski-Lösung? Nagelsmann hat bereits "zwei, drei Namen im Kopf"

"Ich habe da schon zwei, drei Namen im Kopf", gestand der Coach dem Bayrischen Rundfunk in Bezug auf die viel diskutierte Nachfolge von Robert Lewandowski. In den Augen von Julian Nagelsmann ändere sich die Arbeit beim deutschen Rekordmeister durch den nahenden Abgang des Stürmers nicht signifikant, da die Verantwortlichen den Transfermarkt stets genau beobachten würden.

Julian Nagelsmann schaut im Interview nicht so pessimistisch in die Zukunft: "Wir wollen die Mannschaft verstärken, so wie wir es jedes Jahr machen. Wir schauen, was finanziell möglich ist und müssen in den nächsten Wochen noch ein paar Spieler treffen und versuchen sie vom Klub und seinem Weg zu überzeugen."

Derzeit werden unter anderem Sadio Mane (FC Liverpool) und Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) mit einem Wechsel an die Isar in Verbindung gebracht. Ob die beiden genannten Stürmer zu den Namen gehören, die Julian Nagelsmann im Kopf herumspuken, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.