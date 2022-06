Ex-Berater spricht Robert Lewandowski ein Schönwetterfußballer? Premier League kein Thema

In der nächsten Saison würde Robert Lewandowski am liebsten für den FC Barcelona auflaufen. Der Stürmer weiß, was er will und was er nicht will. In die zweite Kategorie gehört anscheinend eine Karriere in England. Der Grund dafür wirkt allerdings lächerlich.

Cezary Kucharski war knapp zehn Jahre lang Lewandowskis Berater. Der Pole kennt seinen Landsmann also sehr gut und erklärte nun bei Sport1, warum ein Wechsel in die Premier League für seinen ehemaligen Klienten nie zur Debatte stand. "Warum nicht Endland? Das war damals auch ein Thema. Ich habe von Robert immer eine infantile Erklärung gehört, dass es in England so oft regnet. Das hat er so zu mir gesagt."

Eine Ausrede? Kucharski meint die Ursache für Lewandowskis Weigerung, auf die Insel zu wechseln, ergründet zu haben. "Ich glaube aber, der wahre Grund war, dass er dachte, nicht so effektiv sein zu können wie in Deutschland. Davor hatte Robert wirklich Angst." Die Qualitätsdichte ist in England unbestritten höher als hierzulande.

Dass es Lewandowski jetzt in die Primera Division zieht, passt hingegen nicht so sehr zu Kucharskis These. Beim FC Barcelona wird sich der Angreifer zunächst intern gegen Mitspieler wie Ferran Torres, Ansu Fati oder Pierre-Emerick Aubameyang durchsetzen müssen.