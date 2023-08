Sechser-Suche des FC Bayern: Manchester United als Tauschpartner im Gespräch

Der FC Bayern hat seinen Kader im Sommer mit Stars wie Harry Kane (30) oder Kim Min-Jae (26) verstärkt. Die von Thomas Tuchel (49) geforderte "Holding Six" fand ihren Weg allerdings nicht an die Isar. Auf den letzten Metern könnte diese Baustelle aber noch geschlossen werden.

Wie die Bild berichtet, steht Scott McTominay (26) beim deutschen Rekordmeister hoch im Kurs. Der Schotte spielt bei Manchester United meistens nur die zweite Geige, weshalb der FC Bayern eine Leihe des unzufriedenen Profis in Betracht zieht.

Dem Bericht zufolge ist ein Tauschgeschäft ebenso vorstellbar. Für McTominay erhielten die Red Devils in diesem Fall Ryan Gravenberch (21), der in München nur selten zum Zug kommt und deshalb bereits mehrfach mit einem Wechsel liebäugelte.

FC Bayern: Uneinigkeit in der Transferdebatte

Dem FC Bayern droht in der "Holding Six"-Debatte derweil ein Zerwürfnis in der Führungsebene. Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) deutete kürzlich in der Welt am Sonntag an, dass sein Verein keine weiteren Transfers tätigen wird. "Wir sind der Meinung, dass der Kader erstklassig besetzt ist", erklärte der frühere Manager.

Thomas Tuchel betonte nach dem Sieg über den FC Augsburg (3:1) hingegen, wie wichtig es sei, noch einen defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten. "Wir haben ja momentan nur drei Mittelfeldspieler. Das ist auf jeden Fall riskant, wenn jemand gesperrt oder verletzt ist", führte der Bayern-Coach bei DAZN vor Augen.

