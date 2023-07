"Sehr sicher": Joshua Kimmich über Zukunft beim FC Bayern

Bis 2025 an den FC Bayern gebunden: Joshua Kimmich - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

FC Bayern-Test: Joshua Kimmich freut sich auf Duell mit Manchester City

Kimmich und Co. befinden sich seit Kurzem in Japan, wo es an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit Manchester City und dem ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola kommen wird.

"Ich freue mich auf das Spiel, weil sie die beste Mannschaft Europas sind", so Kimmich. "Wir sehen dann, wo wir stehen. Sie sind schon etwas länger hier. Letztes Jahr war das City-Spiel sehr wichtig, weil wir da unsere Schlüsse draus gezogen haben."