Krasse Rechnung: Harry Kane haut eine Million für Hotel-Suite raus

Den Transfer von Harry Kane von den Tottenham Hotspur hat sich der FC Bayern ordentlich was kosten lassen. Satte 95 Millionen Euro an fixer Ablöse zahlte der deutsche Rekordmeister an die Engländer. Sich auch was kosten lässt sich offenbar Kane selbst: Nämlich den Aufenthalt in München.

Denn der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wohnt seit seinem Transfer Mitte August im Hotel und hat noch kein eigenes Haus erworben oder gemietet. Grund dafür ist wohl, dass sich seine Frau gegen einen Umzug nach München entschieden haben soll, so dass Kane die meiste Zeit alleine in Deutschland ist, schreibt die englische The Sun.

Kanes Hotelrechnung bereits über 1 Million Euro?

Zudem berichtet die Zeitung, dass Kane bislang knapp 1,2 Millionen Euro an Hotelkosten bezahlt habe. Der 30-Jährige weile demnach im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski und zahle pro Nacht über 10.000 Euro. Hinzu kämen weitere Ausgaben im Hotel. Leisten kann sich der Engländer das Hotel locker, er verdient laut Bild-Zeitung rund 25 Millionen Euro.