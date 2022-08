FC Bayern Serge Gnabry und Leroy Sane: Bayern-Asse nennen Lieblingsmitspieler

Serge Gnabry (27) und Leroy Sane (26) befinden sich im besten Fußballer-Alter und können bereits auf eine facettenreiche Karriere zurückblicken. Als die beiden Angreifer nach den Mitspielern gefragt werden, die sie am meisten beeindruckt haben, forderten sie zwei überraschende Namen zutage.

Ein Akteur des FC Bayern war nämlich nicht unter den genannten Profis. Leroy Sane dachte stattdessen an seine Zeit bei Man City zurück, wo er von 2016 bis 2020 unter Vertrag stand. "Das ist David Silva. Er ist ein unglaublicher Spieler", schwärmte der DFB-Star im YouTube-Format Simply the Best. "Die Art und Weise, wie er den Ball laufen lässt, ist einfach fantastisch."

Serge Gnabry, der sich im Beitrag neben Sane und Josip Stanisic (22) ebenfalls den Fragen stellte, nannte als besten Kollegen Mesut Özil, den Weltmeister von 2014, der mit seinem "Passspiel und Dribbling so viele Chancen kreiert" hat.