Gala gegen Barça: Serge Gnabry sichert sich Rekord

Der FC Bayern gab sich am Mittwochabend keine Blöße und gewann seine Partie war FC Barcelona souverän mit 3:0. Überragender Mann auf dem Platz: Serge Gnabry.

Der Flügelstürmer des FC Bayern München lieferte zu den Toren von Sadio Mane (10. Spielminute), Eric Maxim Choupo-Moting (31.) und Benjamin Pavard (90. +5) jeweils die Vorlage.

Wieder einmal wurde Gnabry zum Albtraum für die Blaugrana. Beim schmerzhaften 2:8 des FC Barcelona im Viertelfinale der Königsklasse 2019/2020 war der gebürtige Stuttgarter mit jeweils einem Tor und einer Vorlage erfolgreich.

Serge Gnabry stellt Rekord auf

Mit seinem Assist-Hattrick am fünften Spieltag der Vorrunde 2022/2023 trägt sich der deutsche Nationalspieler in die Geschichtsbücher ein. Gnabry ist laut Mundo Deportivo der erste Spieler, der in einem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona drei Vorlagen vollbrachte.