Bundesliga Shopping-Wahn: Ex-Bayern-Profi stellt Transfers infrage

Der FC Bayern hat in diesem Sommer eine nahezu beispiellose Einkaufstour hinter sich gebracht. Die Erwartungshaltung an den Verein ist mit jedem Neuzugang natürlich gestiegen. Sandro Wagner (34) blickt hingegen mit Vorsicht auf die getätigten Deals.

"Wenn man sich die einzelnen Transfers anschaut, muss sich noch zeigen, ob jeder einzelne Transfer Sinn macht", warnte Wagner im DAZN-Interview. Der gebürtige Münchener stellt darüber hinaus die Notwendigkeit der ausgedehnten Shopping-Tour infrage: "Macht es Sinn, de Ligt für 70 Millionen zu holen, wenn man Niki Süle hatte und ihn vielleicht hätte behalten können?"

Wagner zielte mit seiner Kritik nicht nur auf die Defensive seines Ex-Klubs ab. Musste in der Offensive etwa ein Mann wie Sadio Mane (30) her? "Mane ist ein großer Name, ein toller Spieler für die Bundesliga, aber auf den dribbelnden Positionen hat Bayern eigentlich nicht den ganz großen Bedarf gehabt", analysierte Wagner.