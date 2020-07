Kommt Melvin Bard von Lyon? : FC Bayern: Siebter Franzose im Anmarsch?

Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Tanguy Nianzou, Benjamin Pavard und Michael Cuisance. Stand jetzt geht der FC Bayern die kommende Saison mit sechs französischstämmigen Spielern an.

Seine auf dem Transfermarkt frankophile Vorgehensweise will der Deutsche Meister und Pokalsieger offenbar weiter ausbauen. Nach Angaben der L'EQUIPE streckt der FCB seine Fühler nach Melvin Bard von Olympique Lyon aus. Der 19-Jährige, so heißt es zumindest in der dazugehörigen Meldung, sei in München aber zuerst für die Drittliga-Mannschaft vorgesehen.

Seine erste Erfahrung im Erwachsenenbereich sammelte Bard im Dezember vergangenen Jahres. Beim 4:0 im Auswärtsspiel gegen Nimes Olympique wurde der Linksverteidiger zur zweiten Halbzeit eingewechselt.