So viel muss der FC Bayern für Max Eberl zahlen

Seit etwa zwei Wochen ist klar, dass der FC Bayern einen neuen Sportvorstand installieren möchte. Jene Position ist nach der Entlassung von Hasan Salihamidzic unbesetzt.

Als Topkandidat gilt seit Wochen Max Eberl, der laut Sport Bild aber frühestens im kommenden Jahr anheuern wird – und zwar im Anschluss an die Transferperiode II. Also vermutlich im Februar.

Die Bayern müssen für Eberl angeblich fünf Millionen Euro Ablöse zahlen, da er bei seinem ehemaligen Arbeitgeber RB Leipzig noch über einen bis 2026 datierten Vertrag verfügt. Eine Ausstiegsklausel ist nicht eingewoben worden.

Für Max Eberl: So setzt sich die Summe zusammen

Die Summe soll sich dabei an die Entschädigung richten, die Leipzig an Borussia Mönchengladbach gezahlt hat. Das sollen bisher 2,5 Millionen Euro gewesen sein. Bis zum Ende von Eberls Vertragslaufzeit wird RB weitere Zahlungen an Gladbach leisten müssen – abhängig von den Erfolgen, die der Klub bis dahin erzielt.

Der Boulevard treibt das Thema seit Wochen voran. Der kicker berichtete zuletzt jedenfalls, dass man in der Führung der Bayern verwundert über die ständige Eberl-Berichterstattung sei.

