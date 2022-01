FC Bayern : So viel Verlust machen die Bayern mit Michael Cuisance wirklich

Michael Cuisance (22) wechselte vor zweieinhalb Jahren für 8 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach an die Säbener Straße. Nun erhält der FC Bayern nur einen Bruchteil dieser Ablöse von Abnehmer Venedig.

Nach Informationen von Bayern-Insider Christian Falk von der Bild-Zeitung muss Venedig lediglich eine Ablöse von 2,3 Millionen Euro in die bayerische Landeshauptstadt überweisen – und damit 5,7 Million Euro weniger, als die Münchener 2019 an Borussia Mönchengladbach zahlten.

10 Prozent dieser Ablöse fließen zudem aufgrund einer Weiterverkausbeteiligung in die Taschen von Gladbach. Damit bleibt den Bayern nur eine fixe Ablöse von lediglich knapp 2 Millionen. Allerdings vereinbarten Hasan Salihamidzic und Co. mögliche Nachzahlungen für Cuisance. Nach dem zehn Pflichtspiel fallen zum Beispiel 200.000 Euro an.