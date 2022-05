Sommer-Transfers: Julian Nagelsmann erhöht den Druck auf Kahn und Co.

Nach dem desaströsen Auftritt in Mainz (1:3) hagelt es derzeit jede Menge Kritik für den FC Bayern. Der Trainer des deutschen Rekordmeisters nutzte die Niederlage, um erneut auf den nötigen Kaderumbau aufmerksam zu machen.

Julian Nagelsmann schob die Pleite in Mainz zum Teil auf die Betriebsblindheit, die nach Jahren des kontinuierlichen Erfolgs einsetzt. "Jede Firma, jedes Dax-Unternehmen, das zu den erfolgreichsten Unternehmen gehören will, kennt dieses Phänomen", erklärte der Coach gegenüber der Presse, um im Anschluss einen Appell an seine Vorgesetzten zu richten.

Nur durch Veränderungen könne frischer Wind in den Klub kommen: "Ich will, dass wir den Weg erfolgreich weitergehen und nicht sagen müssen: 'Scheiße, jetzt haben wir den Moment verpasst!'" Nagelsmann nimmt damit zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen seine Vorgesetzten in die Pflicht.