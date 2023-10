FC Bayern plant nächsten Anlauf bei Portugal-Star Joao Palhinha

Die Suche nach einer "Holding Six" beim FC Bayern scheiterte im vergangenen Transferfenster dramatisch. Joao Palhinha war am Deadline Day bereits an der Säbener Straße, hatte den Medizincheck absolviert und sich im Bayern-Dress ablichten lassen.

In letzter Minute scheiterte der Wechsel allerdings. Der FC Fulham fand so kurzfristig keinen passenden Ersatz, so dass der Portugiese auch in der laufenden Saison an der Craven Cottage aufläuft.

Palhinha hat wohl keine Ausstiegsklausel im Vertrag

Der Wunsch nach einem neuen Sechser besteht beim Rekordmeister offenbar weiterhin. Wie der Telegraph berichtet, plant man deshalb im Winter einen neuen Anlauf beim 28-Jährigen. Das Problem dabei ist, dass Palhinha seinen Vertrag bei Fulham kurz nach dem gescheiterten Transfer bis 2028 verlängert hat.