Schlechte Nachrichten für Tuchel: FC Bayern droht das nächste Abwehr-Chaos

Dem FC Bayern droht ein erneutes Abwehr-Chaos. Wie der französische Verband am Montag mitteilte, fällt Dayot Upamecano verletzt aus und reist für die anstehenden Länderspiele nicht zur Nationalmannschaft an.

Kommt nun erneut Fahrt in die Personalie Boateng?

Aufgrund der dünnen Personaldecke hatte Jerome Boateng kürzlich an der Säbener Straße mittrainiert. Die Münchener wollten eine Verpflichtung des derzeit vereinslosen Innenverteidigers prüfen. Letztlich entschied man sich allerdings gegen eine Verpflichtung und bot dem 35-Jährigen, der zwischen 2011 und 2021 bereits in München unter Vertrag stand, kein Arbeitspapier an. "In Anbetracht aller Aspekte" habe man sich dagegen entschieden, teilte der Verein mit. Dennoch trainiert Boateng nach Bild-Angaben weiterhin mit dem FCB.

Eine Boateng-Verpflichtung stand bei den Fans enorm in der Kritik, da gegen den Ex-Nationalspieler derzeit ein ausstehendes Verfahren wegen Körperverletzung gegenüber seiner ehemaligen Lebensgefährtin läuft.

Bayern-CEO: Darum haben wir uns gegen einen Boateng-Transfer entschieden

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen stellte am Sonntag bei Bild-TV klar, dass letztlich auch andere Dinge ausschlaggebend für die Entscheidung gegen eine Boateng-Rückkehr waren. So spielte "nicht nur die sportliche Perspektive" eine Rolle.

"Es ist ja nicht so, dass wir da ignorant durchs Leben schreiten. Natürlich haben wir das ganze Drumherum auch mitbekommen. Und natürlich gehört das auch mit in eine Entscheidungsfindung hinein. Im Gesamtkontext haben wir uns dann mit Jerôme gemeinsam entschieden, dass wir von einer Verpflichtung absehen."

