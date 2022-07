Bundesliga Stade Rennes lehnt Bayern-Angebot für Mathys Tel ab

Dem Bezahlsender Sky zufolge lag das Startgebot bei sieben Millionen Euro. Der deutsche Dauermeister muss sich wohl deutlich steigern, zumal Rennes überhaupt nicht vorhat, Tel in den nächsten Wochen an einen anderen Verein abzugeben.

Tel kam in der abgeschlossenen Saison auf sieben Einsätze in der Ligue 1. In zwei Spielen im französischen Jugendpokal hat er außerdem drei Tore erzielt. Der 17-Jährige gilt in Frankreich als eines der großen Offensivtalente.