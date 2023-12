Platz beim FC Bayern bedroht? Stürmer nach Frankfurt-Debakel angezählt

Das 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt hat keinen Spieler des FC Bayern in ein gutes Licht gerückt. Eric Maxim Choupo-Moting (34) zählte in der Offensive jedoch zu den größten Enttäuschungen und musste sich anschließend harte Kritik gefallen lassen.

Choupo-Moting hätte das Schicksal seines Teams womöglich abwenden können. Der Stürmer vergab in der zweiten Halbzeit allerdings zwei Großchancen (in der 47. und in der 55. Spielminute) und mutierte damit zu einem der Gesichter der Niederlage.

BILD-Chefkolumnist Alfred Draxler (70) fühlte sich danach in seiner Meinung bestätigt, dass der gebürtige Hamburger vorerst nichts in der Startaufstellung des FC Bayern zu suchen hat.

"Wenn Choupo-Moting spielt, ist für mich inzwischen immer ein bisschen Alarm bei Bayern. Weil ich nicht glaube, dass er in die erste Mannschaft gehört, so wie er gerade drauf ist", urteilte Draxler in der Sendung Lage der Liga.

Eric Maxim Choupo-Moting - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

FC Bayern: Thomas Müller kam erst, "als alles vorbei war"

Der Journalist hätte statt Choupo-Moting außerdem viel lieber andere Spieler in der Startelf gesehen. "Musiala war auf der Bank, dazu Thomas Müller. Beide sind nicht gekommen, beide erst sehr spät, als alles vorbei war", reagierte Draxler entsetzt und teilte deshalb gegen Bayern-Coach Thomas Tuchel (50) aus. "Tuchel versteht man manchmal nicht."

Vor dem Match gegen die Eintracht sah sich der Schwabe bereits dazu gezwungen, die Nominierung Choupo-Motings zu rechtfertigen, der in dieser Saison erst auf drei Tore in 17 Pflichtspieleinsätzen kommt.

"Er hat ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht in Köln. Jetzt hat er eine ganze Trainingswoche gehabt und wir waren sehr gut im Zusammenspiel vorne", erklärte Tuchel und brachte dann Choupo-Motings Größe als dessen Vorteil gegenüber Spielern wie Müller oder Musiala ins Spiel: "Er gibt uns die Option für lange Bälle."

