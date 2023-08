Statt Saudi-Arabien: Neymar wollte zum FC Bayern wechseln

Wie die britische Onlinezeitung The Independent berichtet, war der FC Barcelona der einzige europäische Verein, der Interesse an Neymar signalisierte. Dabei handelte es sich aber lediglich um eine Ausleihe, was das abgebende Paris Saint-Germain zweifeln ließ.

Das Fehlen von wirklich attraktiven Angeboten respektive überhaupt einem konkreten Interesse an einer Zusammenarbeit hat nun offenbar zur Folge, dass Neymar (31) noch in dieser Woche seinen Wechsel nach Saudi-Arabien komplettiert.

Statt FC Bayern: Neymar heuert in Saudi-Arabien an

Nun soll Neymar unmittelbar vor dem Wechsel nach Saudi-Arabien stehen, offenbar nicht ganz überzeugt von dieser Möglichkeit. Mit Al-Hilal soll bereits alles geklärt sein, sämtliche Details sind ausgehandelt. Noch in dieser Woche wird mit der offiziellen Verkündung gerechnet.

PSG kassiert für Neymar bei zwei Jahren Restvertrag eine Ablöse in Höhe von etwa 120 Millionen Euro. Der Ausnahmestürmer soll in zwei Jahren in Saudi-Arabien rund 300 bis 400 Millionen Euro verdienen. Extrazahlungen seien für Social-Media-Beiträge vorgesehen, in denen Neymar Werbung für den Wüstenstaat macht.

Verwendete Quellen

The Independent