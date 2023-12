Sportdirektor Freund erklärt neue Transfer-Strategie des FC Bayern

Christoph Freund (46) hat in seiner ersten Transferphase beim FC Bayern einiges zu tun. Nun hat der Sportdirektor verraten, wie er eine neue Transferstrategie beim deutschen Rekordmeister implementieren will – und wie diese aussehen soll.

Auf Christoph Freund kommt eine Menge Arbeit zu. Der Sportdirektor des FC Bayern ist seit dem 1. September an der Säbener Straße im Amt und soll die Zukunft des Rekordmeisters mit klugen Transfers bereichern. Der 46-Jährige bewies zuvor jahrelang bei RB Salzburg, dass er ein Auge für Talente hat.

Nun gab Freund einen kleinen Einblick in die Zukunftsplanungen beim FCB und wie er seine Expertise einbringen möchte. Freund erklärte bei Sport1, die Münchner müssten "die richtigen Spieler mit der richtigen Mentalität und dem richtigen Hunger" auf dem Markt finden.

Bayern-Campus spielt große Rolle in Freunds Planungen

"Die teuersten Spieler sind in England, wir wissen, dass da eine Gap ist. Die 20 besten Einzelspieler kann sich der FC Bayern München auch in Zukunft nicht leisten, das ist nicht unser Ansatz", stellte der Bayern-Boss klar.

Es gehe laut Freund darum, "eine der besten Mannschaften zu formen, da spielen viele Aspekte mit rein, das muss unser Ansatz sein". Das Wichtigste beim FC Bayern sei der maximale Erfolg. Auch mit Blick auf die Fernsehgelder in England werde der Transfermarkt in Zukunft nicht einfacher, da müsse man sich überlegen "Wie kann man da mithalten in den nächsten Jahrzehnten?"

Es gelte, "eine gesunde Mischung zu finden: Aus wirklich guten Stars, Führungsspielern, die der Mannschaft Struktur geben, die voran gehen. Die auch in Topspielen der Mannschaft den Halt geben." Und dennoch müsse der Campus eine wichtige Rolle spielen – "dass man da noch mehr rausbekommt, noch mehr Qualität entwickelt und dann eine gesunde Mischung findet.”

Was "die richtige Philosophie" für den FC Bayern ist

Besonders die Kaderstruktur werde eine wichtige Rolle spielen, erklärte Freund. Man werde "nicht endlos Geld zur Verfügung haben. Wir müssen das Geld, das uns zur Verfügung steht, richtig einsetzen." Dort eine gute Struktur zu finden, sei "die richtige Philosophie, die den FC Bayern in Zukunft auszeichnen soll.”

Verwendete Quellen

Sport1