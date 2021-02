FC Bayern : Thiago-Rückkehr zum FC Bayern? Lothar Matthäus sagt Ja

Von beiden Seiten ergab der Wechsel von Thiago Alcantara zum FC Liverpool bisher nicht den erhofften Ertrag. Eine Infektion mit dem Coronavirus sowie eine schwere Knieverletzung verhagelte dem Iberer die Anfangszeit an der Anfield Road.

Beim FC Bayern verfolgt man die Situation seines ehemaligen Mittelfeldstars mit mindestens einem tränenden Auge. Lothar Matthäus sprach in seiner Funktion als SKY-Experte das aus, was die Verantwortlichen an der Säbener Straße wohl schon lange gerne mal gesagt hätten.

"Wie wäre es eigentlich, wenn die Bayern Thiago wieder zurück nach München holen?", fragte der Rekordnationalspieler erst ganz hypothetisch, um dann auszuführen. "Er kommt in Liverpool nicht in Tritt und in München wird er von Hansi Flick und den Fans vermisst." Matthäus argumentiert mit dem emotionalen Abschied, den Thiago vor gut einem halben Jahr erlebte.