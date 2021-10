FC Bayern : Thilo Kehrer schließt Wechsel zum FC Bayern aus

Für Thilo Kehrer ist ein Wechsel zum FC Bayern kein Thema – auch wenn er im Interview mit der Welt am Sonntag in den höchsten Tönen vom Spitzenklub der deutschen Fußballszene spricht.

Im bisherigen Saisonverlauf ist Kehrer von Trainer Mauricio Pochettino in sieben Pflichtspielen eingesetzt worden, meist von Beginn an. In den wichtigen Begegnungen in der Champions League war Kehrer jedoch kein Thema.

Da Kapitän Marquinhos und Presnel Kimpembe in Pochettinos Gunst vor Kehrer stehen und noch immer darauf gewartet wird, dass der verletzte Sergio Ramos sein PSG-Debüt gibt, sieht es für Kehrer in puncto regelmäßige Einsatzzeiten ziemlich düster aus.