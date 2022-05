"Sehr fragwürdig": Bayern-Stars kassieren erneut Kritik für Ibiza-Trip

Viele Spieler des FC Bayern flogen nach dem 1:3-Debakel in Mainz nach Ibiza, um die Meisterschaft zu feiern. TV-Moderator Thomas Helmer schloss sich der zahlreichen Kritik in Bezug auf den Ausflug an und sprach den Münchenern eine Empfehlung aus.